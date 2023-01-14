Украина стала частной военной компанией, которая принадлежит Североатлантическому альянсу. Это заявление во время заседания Совета Безопасности ООН сделал постоянный представитель России при организации Василий Небензя.
Дипломат сообщил, что Украине предоставляют оружие и называют цели, по которым нужно открыть огонь. У Киева создалось впечатление, что на фоне увеличивающейся военной поддержки со стороны стран НАТО у него получится победить Россию на поле боя. Это противоречит фактам и здравому смыслу.
По словам Небензи, в результате от этого страдают украинцы. Жителей этой страны заставляют воевать ради чужих задач.