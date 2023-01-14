Небензя: Украина превратилась в принадлежащую НАТО частную военную компанию

Дипломат сообщил, что Украине предоставляют оружие и называют цели, по которым нужно открыть огонь. У Киева создалось впечатление, что на фоне увеличивающейся военной поддержки со стороны стран НАТО у него получится победить Россию на поле боя. Это противоречит фактам и здравому смыслу.