Жители Самары отправили в ЛНР 6,5 тонны продуктов

Это консервы, макароны, крупы, чай, кофе и другие продукты общим весом 6,5 тонны, сообщает сетевое издание PROGORODSAMARA.RU. Продуктовые наборы собирали сотрудники предприятий и организаций, входящих в Поволжскую ассоциацию судоходных и судоремонтных предприятий. Сильный мороз не напугал корабелов. Неравнодушные люди собрались на базе «Нефтефлота», чтобы самим погрузить и проводить гуманитарный конвой.