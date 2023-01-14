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Жители Самары отправили в ЛНР 6,5 тонны продуктов

Общество
Жители Самары отправили в ЛНР 6,5 тонны продуктов

11 января в Самаре загрузили и отправили машину с 600 продуктовыми наборами для жителей Луганской Народной Республики.

Это консервы, макароны, крупы, чай, кофе и другие продукты общим весом 6,5 тонны, сообщает сетевое издание PROGORODSAMARA.RU. Продуктовые наборы собирали сотрудники предприятий и организаций, входящих в Поволжскую ассоциацию судоходных и судоремонтных предприятий. Сильный мороз не напугал корабелов. Неравнодушные люди собрались на базе «Нефтефлота», чтобы самим погрузить и проводить гуманитарный конвой.

Когда машины приедут в ЛНР, наборы поступят в распоряжение волонтеров, которые адресно распределят их нуждающимся жителям республики.
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