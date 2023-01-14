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Постпред Небензя запросил заседание Совбеза ООН из-за преследования инакомыслящих на Украине

Политика
Постпред Небензя запросил заседание Совбеза ООН из-за преследования инакомыслящих на Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя запросил заседание Совбеза организации. Причиной этого стало преследование инакомыслящих на Украине. Этой информацией поделился первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский.

По его словам, Небензя запросил отдельное заседание СБ ООН во время выступления. В список причин также входят действия, которые направлены на ликвидацию Украинской Православной Церкви. Полянский написал об этом в личном Telegram-канале.

Зампостпреда добавил, что эти действия Украины являются прямой угрозой международному миру и безопасности. Как докладчика российская сторона хотела бы пригласить представителя Московского Патриархата.
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