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Челябинский онколог советует пациентам заниматься физкультурой

Общество
Челябинский онколог советует пациентам заниматься физкультурой

Онколог челябинской клиники ЮУГМУ Мария Ершова дала рекомендации пациентам по физической активности. Она опиралась на данные исследований и наблюдения из своей клинической практики.

Она рассказала, что женщины, прооперированные по поводу рака молочной железы или проходящие химиотерапию, восстанавливались быстрее, если получали умеренные физические нагрузки. Риск развития осложнений у них заметно снижался, передает «Южноуральская панорама».

По мнению врача, от спорта и активных видов хобби не стоит отказываться и во время лечения, важно чтобы нагрузка не была чрезмерной.

В качестве лучших видов нагрузки Мария Ершова назвала скандинавскую ходьбу, пешие прогулки, плавание, легкий бег, йогу, растяжку и прогулки на велосипеде.
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