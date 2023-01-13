Челябинский онколог советует пациентам заниматься физкультурой

Онколог челябинской клиники ЮУГМУ Мария Ершова дала рекомендации пациентам по физической активности. Она опиралась на данные исследований и наблюдения из своей клинической практики.
Она рассказала, что женщины, прооперированные по поводу рака молочной железы или проходящие химиотерапию, восстанавливались быстрее, если получали умеренные физические нагрузки. Риск развития осложнений у них заметно снижался, передает «Южноуральская панорама».
По мнению врача, от спорта и активных видов хобби не стоит отказываться и во время лечения, важно чтобы нагрузка не была чрезмерной.
В качестве лучших видов нагрузки Мария Ершова назвала скандинавскую ходьбу, пешие прогулки, плавание, легкий бег, йогу, растяжку и прогулки на велосипеде.