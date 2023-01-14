Украинка Апанасенко на «Мисс Вселенная» отказалась от фото с россиянкой Линниковой

Издание указывает, что Апанасенко при подготовке к общей фотографии остановила стоящую рядом с ней конкурсантку от того, чтобы она не уступила место направляющейся в их сторону представительнице РФ. После этого она обратилась к стоящей слева от нее Мисс Колумбия и поменялась с ней местами.