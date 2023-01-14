Украинка Апанасенко на «Мисс Вселенная» отказалась от фото с россиянкой Линниковой

Украинская участница конкурса красоты «Мисс Вселенная» Виктория Апанасенко на мероприятии в Орландо отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия — 2022» Анной Линниковой. Об этом сообщает украинское издание Obozrevatel.
Утверждается, что россиянка якобы попыталась встать рядом с конкурсанткой из Украины. Апанасенко «вовремя заметила» и смогла избежать «скандала и неверного впечатления».
Издание указывает, что Апанасенко при подготовке к общей фотографии остановила стоящую рядом с ней конкурсантку от того, чтобы она не уступила место направляющейся в их сторону представительнице РФ. После этого она обратилась к стоящей слева от нее Мисс Колумбия и поменялась с ней местами.
Обладательница титула «Мисс Украина Вселенная — 2021» ранее призвала организаторов «Мисс Вселенная» отстранить россиянку от участия. Линникова призвала «забанить Россию в цивилизованном мире».