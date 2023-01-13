Ермак заявил о получении Украиной тяжелого западного вооружения

Запад уже начал предоставлять Украине тяжелое вооружение. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Он отметил, что Киев нуждается в подобной технике. Все детали не уточняются. Однако украинская сторона убеждена, что эти поставки продолжатся. Об этом глава офиса Зеленского заявил на французском телеканале BFMTV.
Ранее Россия направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия Киеву. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любое вооружение, предоставленное Украине, законно могут стать целью России. При этом Запад «играет с огнем», помогая Украине.