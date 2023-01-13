Россия может возобновить поставки электроэнергии в ЕС. События дня

Сегодня, 13 января, президент России Владимир Путин поручил правительству страны во главе с Михаилом Мишустиным создать центр реабилитации и социализации для раненых участников СВО. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кремля. Как уточняется в документе, в сотрудничестве с региональными властями ведомство должно будет создать систему адресного сопровождения участников спецоперации и их семей.