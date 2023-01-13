Россия может возобновить поставки электроэнергии в ЕС. События дня

Возобновление поставок электроэнергии из России в страны Евросоюза возможно в обозримом будущем. Такое заявление 13 января сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
По словам депутата, возобновление экспорта энергоресурсов России в страны ЕС будет зависеть от международной ситуации. Но, как предположил Ананских, не исключено, что в новом, 2024 году, поставки вновь возобновятся.
Сегодня, 13 января, президент России Владимир Путин поручил правительству страны во главе с Михаилом Мишустиным создать центр реабилитации и социализации для раненых участников СВО. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кремля. Как уточняется в документе, в сотрудничестве с региональными властями ведомство должно будет создать систему адресного сопровождения участников спецоперации и их семей.
13 января кассовые сборы семейной комедии «Чебурашка» в отечественном прокате перевалили за 3,5 млрд рублей. Об этом свидетельствуют в пятницу данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. Таким образом, кинолента Дмитрия Дьяченко обошла по сборам первую часть «Аватара» Джеймса Кэмерона, став самым кассовым фильмом в истории российского проката.