Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о главных событиях на Украине и в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к вечеру 13 января.
Россия
Заявления Минобороны РФ
Министерство обороны России в ежедневном брифинге сообщило, что в течение суток были поражены подразделения ВСУ на Купянском, Лиманском и Южно-Донецком направлениях. Совокупные потери украинских войск составили не менее 80 военнослужащих, 4 бронетранспортера, 5 боевых бронированных машин, 8 автомобилей и пикапов.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 117 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 105 районах. Уничтожены 4 склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а также ангар с вооружением и военной техникой в Запорожской области и Донецкой Народной Республике (ДНР).
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», 2 пусковые установки РСЗО «Град», гаубица 2С1 «Гвоздика», 3 самоходные гаубицы 2С3 «Акация», 3 гаубицы Д-20 в ДНР и Запорожской области.
Средствами противовоздушной обороны уничтожены 3 беспилотных летательных аппарата ВСУ в ДНР и Луганской Народной Республике (ЛНР).
В своем вечернем заявлении МО РФ подтвердило, что штурм укреплений ВСУ в городской черте Соледара вели исключительно подразделения ЧВК «Вагнер». В ведомстве высоко отметили профессионализм бойцов «оркестра».
«Данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер"», — подчеркнули в ведомстве.
Херсонская область
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо исключил возможность прорыва украинской армии на левый берег Днепра после замерзания реки. По его словам, такой сценарий практически невозможен, вбросы на эту тему — выдумка, распространяемая киевским режимом.
Также чиновник заявил, что в конечном итоге временно оккупированный ВСУ Херсон вернется под контроль союзных сил. Самому городу, по его информации, грозит гуманитарная катастрофа — местная инфраструктура стремительно разрушается украинскими военными.
Первый камень нового города на Арабатской стрелке будет заложен в ближайшее время, сообщил врио главы региона. По его словам, продолжаются проектные работы, название населенного пункта определят на конкурсных началах.
Сальдо также отметил, что в регионе во многом завершено возведение фортификационной линии, которая уже приобретает признаки современной оборонительной системы. Она, заявил чиновник, будет находиться в данном районе на постоянной основе.
ДНР
В течение дня 13 января украинские формирования открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Яковлевка, Макеевка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Горловка. В Донецке зафиксированы повреждения жилой застройки, также отмечено прямое попадание снаряда ВСУ в здание аптеки рядом с роддомом больницы имени Вишневского.
Из Соледара, освобожденного подразделениями ЧВК «Вагнер», в Шахтерск эвакуированы уже порядка 100 мирных жителей. Глава администрации Шахтерска Александр Шатов заявил, что все они находятся в пунктах временного пребывания, обеспечены питанием и средствами личной гигиены.
ЛНР
С начала суток под обстрел ВСУ попал населенный пункт Сватово. В результате атаки поврежден маслопрессовый цех.
Правоохранительные органы ЛНР возбудили уголовное дело в отношении уроженца Великобритании, сотрудника СММ ОБСЕ по статье «шпионаж». По версии следствия, он передавал украинской стороне данные о местах дислокации личного состава и техники Народной милиции ЛНР. Эта информация затем использовалась ВСУ для обстрелов территории республики. Министерство госбезопасности ЛНР заявило, что ряд сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ работали в интересах иностранных спецслужб.
Украина
В течение дня без света осталась значительная часть Хмельницкой области. Причиной стали аварии на линиях электропередачи, поэтому графики отключения света действуют с отклонениями, сообщили в «Хмельницкоблэнерго».
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