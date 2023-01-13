События на Украине к 21:00 13 января: ВСУ разрушают инфраструктуру Херсона, раскольники захватили храм УПЦ

Правоохранительные органы ЛНР возбудили уголовное дело в отношении уроженца Великобритании, сотрудника СММ ОБСЕ по статье «шпионаж». По версии следствия, он передавал украинской стороне данные о местах дислокации личного состава и техники Народной милиции ЛНР. Эта информация затем использовалась ВСУ для обстрелов территории республики. Министерство госбезопасности ЛНР заявило, что ряд сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ работали в интересах иностранных спецслужб.