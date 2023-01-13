Россиянам рассказали о штрафах за самовольную перепланировку газифицированных квартир

Самовольная перепланировка газифицированных квартир может обернуться штрафными санкциями, перекрытием доступа к газу и даже конфискацией собственности по судебному постановлению.
Как пишет портал «Истра сегодня», штраф за незаконную перепланировку начинается от 2 до 2,5 тысяч рублей для граждан и от 40 до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, это чревато отключением приборов от газоснабжения или лишением незаконно перепланированной собственности через суд.
В таком случае жилье выставляют на публичные торги и возвращают ему первоначальный вид, а собственнику отдают лишь остаток средств от реконструкции. Однако все эти риски ничего не значат по сравнению с настоящей угрозой жизни нарушителя, его близких и его соседей, предупреждают специалисты.
По словам экспертов, если перепланировка уже сделана, то надо обратиться в специализированное учреждение, где разработают проект с учетом внесенных изменений. После следует подать заявку в местную администрацию, взять вердикт приемочной комиссии, на основании которого пройдет регистрация в Росреестре, а изменения внесут в техпаспорт жилья.