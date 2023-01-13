Россиянам рассказали о штрафах за самовольную перепланировку газифицированных квартир

Как пишет портал «Истра сегодня», штраф за незаконную перепланировку начинается от 2 до 2,5 тысяч рублей для граждан и от 40 до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, это чревато отключением приборов от газоснабжения или лишением незаконно перепланированной собственности через суд.