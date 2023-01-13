Пострадавшая в ДТП с погибшей хайдайвершей Салямовой женщина потеряла ребенка

Женщина, которая находилась во втором автомобиле в момент аварии в Карелии, где погибла спортсмена Лейла Салямова, потеряла ребенка.
Как пишет 78.ru, девушка направлялась вместе со своим мужем в поселок по работе. Она была на третьем месяце беременности. К сожалению, спасти ребенка не удалось.
«У меня вчера была полостная операция, кровотечение и, кажется, кишечник порван. Девушка молодая лежала на дороге. Лежу и вижу её всё время, с закрытыми глазами», — вспоминает пострадавшая.
Напомним, авария с участием двух иномарок произошла накануне на трассе Сортавала в Лахденпохском районе Карелии. В результате столкновения 23-летняя хайдайверша Лейла Салямова получила несовместимые с жизнью травмы.