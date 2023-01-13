Глава МИД Сербии Дачич обозначил красные линии по ситуации вокруг Косово

Белград требует гарантировать безопасность сербов в Косово. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Ивица Дачич в эфире TV Prva.
Он отметил, что сербские власти не готовы признать независимость Косово и одобрить вступление республики в ООН. Кроме того, глава МИД заявил, что Белград не намерен проводить с Приштиной переговоры по так называемому Сообществу сербских общин.
«Должна быть гарантирована безопасность сербов в Косово и Метохии», — подчеркнул Дачич.
Напомним, ранее представитель Госдепартамента США Дерек Шолле в ходе поездки в Косово выразил уверенность, что необходимо в срочном порядке учредить Сообщество сербских муниципалитетов.