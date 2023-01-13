«Петербургская рулетка»: горожане страдают от непрофессионализма властей

И прогнозы погоды теперь — своеобразная «петербургская рулетка». Объявления о предстоящих снегопадах ввергает многих в ужас. Но и оттепели особенно не радуют. В общем, куда не кинь — всюду клин. Вот и за обильными снегопадами 12-13 января ожидают потепление с мокрым снегом и дождем. Как всегда, появится жуткое месиво из тающего снега и грязи. И автомобилистам, и пешеходам вновь придется несладко. А все из-за того, что городские власти упорно не хотят быть настоящими хозяевами и на свои прямые обязанности откровенно плюют. Ну а далее вновь по замкнутому кругу: заморозки — гололед — снег — сосули-убийцы.