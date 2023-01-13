«Петербургская рулетка»: горожане страдают от непрофессионализма властей

Петербуржцы вновь недоумевают по поводу отсутствия на улицах дворников или как их сейчас модно называют «специалистов ручного труда». Городская администрация чуть ли не клятвенно заверяла: в этом сезоне проблем с этим уж точно не будет.
Практически повсеместно размещены бодрые рекламные плакаты, призывающие стать в ряды работников лопаты и даже механизированной уборки.
За достойное вознаграждение. Но что-то все равно идет наперекосяк: дворников как не было, так и нет и, соответственно, нет и уборки. Пешеходам остается только надеяться на авось — вдруг пронесет и не поскользнешься по пути на работу или домой, а если уж и упадешь, то без серьезных последствий.
Люди вынуждены даже «закладывать» больше времени на дорогу до той или иной точки, поскольку передвижение по снежным завалам дается медленней, чем обычно. Дети опаздывают в школу. Пожилые люди с трудом доходят до магазинов, поликлиник.
В общем, отсутствие профессионализма у городских властей делает жизнь петербуржцев, мягко говоря, некомфортной.
И прогнозы погоды теперь — своеобразная «петербургская рулетка». Объявления о предстоящих снегопадах ввергает многих в ужас. Но и оттепели особенно не радуют. В общем, куда не кинь — всюду клин. Вот и за обильными снегопадами 12-13 января ожидают потепление с мокрым снегом и дождем. Как всегда, появится жуткое месиво из тающего снега и грязи. И автомобилистам, и пешеходам вновь придется несладко. А все из-за того, что городские власти упорно не хотят быть настоящими хозяевами и на свои прямые обязанности откровенно плюют. Ну а далее вновь по замкнутому кругу: заморозки — гололед — снег — сосули-убийцы.
Не поря ли взять да разрубить этот гордиев узел администрации Петербурга.
Ранее в городе на Неве объяснили, какие опасности для детей представляет плохая уборка снега.