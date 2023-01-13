Путин заявил о важности поддержки участников СВО со стороны государства

Участники спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины должны понимать, что их поддерживают не только близкие люди, но и государство, заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, поддержка является необходимым фактором с точки зрения мотивации человека.
«Внимание со стороны не только близких, которые переживают за него всем сердцем, но и со стороны государства, органов власти является ключевым моментом мотивации в действиях человека, ключевым», — сказал российский лидер.
Ранее глава государства принял участие в церемонии награждение военнослужащих, проявивших мужество и героизм в рамках СВО.