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Путин заявил о важности поддержки участников СВО со стороны государства

Армия
Путин заявил о важности поддержки участников СВО со стороны государства

Участники спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины должны понимать, что их поддерживают не только близкие люди, но и государство, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, поддержка является необходимым фактором с точки зрения мотивации человека.

«Внимание со стороны не только близких, которые переживают за него всем сердцем, но и со стороны государства, органов власти является ключевым моментом мотивации в действиях человека, ключевым», — сказал российский лидер.

Ранее глава государства принял участие в церемонии награждение военнослужащих, проявивших мужество и героизм в рамках СВО.
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