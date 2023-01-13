Госпитализированный кинорежиссер Никита Михалков остается в реанимации

Народный артист РСФСР, 77-летний кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер Никита Михалков остается в реанимационном отделении больницы №52, куда его перевели 6 января.
Ранее Михалков в личном Telegram-канале сообщил, что по-прежнему лежит в больнице, где проходит обследования и получает необходимое лечение. Как рассказали РИА Новости в медицинском учреждении, в этой ситуации пока нет каких-либо изменений.
«Он в реанимации», — отметил представитель больницы.
Как сообщает телеканал «360», Михалков был госпитализирован 5 января с подозрением на грипп, однако ПЦР-тест выявил у звезды «Жестокого романса» коронавирусную инфекцию.