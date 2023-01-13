Пентагон высказался в поддержку поставок танков западного производства на Украину

Американское руководство поддерживает поставки западными странами тяжелого вооружения, в том числе танков, на Украину, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Он подчеркнул, что при передаче Киеву иностранного вооружения также важно учитывать возможность обучения солдат ВСУ.
«Мы выражаем абсолютную поддержку, когда речь идет о каких-либо средствах обороны, которые наши международные союзники и партнеры могут предоставить Украине, включая танки», — сказал Райдер.
По словам спикера Пентагона, американская сторона также намерена продолжать поиски новых вариантов поддержки ВСУ.