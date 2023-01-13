Взрыв газа прогремел в пятиэтажке на улице 50 лет Октября во Владикавказе

Хлопок газа с последующим возгоранием произошел в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на улице 50 лет Октября во Владикавказе. В результате оказались выбиты входная дверь и окно, сообщил источник ФАН в экстренных службах.
По предварительным данным, никто не пострадал. Соседи сообщили, что в квартире никто не проживал. На место ЧП выезжали 19 человек личного состава и шесть единиц техники.
Ранее три человека погибли в результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Караганде. Еще одного госпитализировали, сообщал телеканал RT.