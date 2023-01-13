Авторы Al Jazeera увидели попытки Израиля отправить Путину важный позитивный сигнал

Авторы издания отметили, что Путин находится в довольно близких отношениях с нынешним главой кабмина Израиля Биньямином Нетаньяху. В свою очередь Иерусалим уже демонстрирует готовность взаимодействовать с Москвой в рамках спецоперации на украинской земле.