Авторы Al Jazeera увидели попытки Израиля отправить Путину важный позитивный сигнал

Обновленный состав кабинета министров Израиля предпринимает попытки отправить президенту России Владимиру Путину некий сигнал. Такое мнение содержится в материале Al Jazeera.
Авторы издания отметили, что Путин находится в довольно близких отношениях с нынешним главой кабмина Израиля Биньямином Нетаньяху. В свою очередь Иерусалим уже демонстрирует готовность взаимодействовать с Москвой в рамках спецоперации на украинской земле.
Журналисты предположили, что министры этой страны намерены установить более крепкие связи с Кремлем на дипломатическом уровне и при это не разорвать контакты с лидерами Запада.
«Теперь создается впечатление, что новое израильское правительство пытается послать России более позитивные сигналы», — пишут авторы.
Ранее сообщалось, что предложенный Украиной «мирный саммит» может состояться 24 февраля в Нью-Йорке.