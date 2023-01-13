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Авторы Al Jazeera увидели попытки Израиля отправить Путину важный позитивный сигнал

Политика
Авторы Al Jazeera увидели попытки Израиля отправить Путину важный позитивный сигнал

Обновленный состав кабинета министров Израиля предпринимает попытки отправить президенту России Владимиру Путину некий сигнал. Такое мнение содержится в материале Al Jazeera.

Авторы издания отметили, что Путин находится в довольно близких отношениях с нынешним главой кабмина Израиля Биньямином Нетаньяху. В свою очередь Иерусалим уже демонстрирует готовность взаимодействовать с Москвой в рамках спецоперации на украинской земле.

Журналисты предположили, что министры этой страны намерены установить более крепкие связи с Кремлем на дипломатическом уровне и при это не разорвать контакты с лидерами Запада.

«Теперь создается впечатление, что новое израильское правительство пытается послать России более позитивные сигналы», — пишут авторы.

Ранее сообщалось, что предложенный Украиной «мирный саммит» может состояться 24 февраля в Нью-Йорке.
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