Музыкальный критик Алексей Остудин объяснил популярность певца SHAMAN

Певец, композитор и автор песен SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, за минувший год стал одним из самых популярных артистов в России. Секрет его успеха попытался объяснить музыкальный критик Алексей Остудин.
По его словам, прозвучавшим в очередном выпуске YouTube-шоу «Москва — Россия?», назвать SHAMAN бездарным артистом нельзя, однако сам Остудин успех певца объясняет грамотно выстроенным расчетом, а также работой с его бывшим продюсером.
«Хотя он везде говорит, что всего добился сам, я все-таки связываю основной взрыв популярности с его тогдашним продюсером Витей Дробышем. А он всегда знал свое дело», — добавил критик.
Ранее сам SHAMAN рассказал, какие чувства он испытывает во время своих выступлений перед военнослужащими. Певец подчеркнул, что очень ценит такие моменты.