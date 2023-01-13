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Музыкальный критик Алексей Остудин объяснил популярность певца SHAMAN

Шоу-бизнес
Музыкальный критик Алексей Остудин объяснил популярность певца SHAMAN

Певец, композитор и автор песен SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, за минувший год стал одним из самых популярных артистов в России. Секрет его успеха попытался объяснить музыкальный критик Алексей Остудин.

По его словам, прозвучавшим в очередном выпуске YouTube-шоу «Москва — Россия?», назвать SHAMAN бездарным артистом нельзя, однако сам Остудин успех певца объясняет грамотно выстроенным расчетом, а также работой с его бывшим продюсером.

«Хотя он везде говорит, что всего добился сам, я все-таки связываю основной взрыв популярности с его тогдашним продюсером Витей Дробышем. А он всегда знал свое дело», — добавил критик.

Ранее сам SHAMAN рассказал, какие чувства он испытывает во время своих выступлений перед военнослужащими. Певец подчеркнул, что очень ценит такие моменты.
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