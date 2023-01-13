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Росздравнадзор проверит поликлинику Прокопьевска с парикмахерской и магазином мяса внутри

Общество
Росздравнадзор проверит поликлинику Прокопьевска с парикмахерской и магазином мяса внутри

Сотрудники Росздравнадзора проверят информацию о работе мясного магазина, банка и парикмахерской в одной из поликлиник Прокопьевска Кемеровской области.

Согласно данным СМИ, поликлиника предоставила индивидуальным предпринимателям помещение для реализации мяса и колбасных изделий, что является недопустимым в условиях лечебного учреждения. О грядущей проверке сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области проверит факты, озвученные в СМИ», — говорится в сообщении.

По результатам исследования будут приняты меры, чтобы в дальнейшем подобные ситуации не происходили. Кроме того, на предмет выявления торговых точек проверят и другие больницы и поликлиники региона.
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