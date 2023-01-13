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Прокуратура начала проверку после выкатывания самолета за ВПП в Пулково

Происшествия
Прокуратура начала проверку после выкатывания самолета за ВПП в Пулково

Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента в аэропорту Пулково в Петербурге. Там пассажирский самолет Петербург — Мурманск выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

По словам источника ФАН в экстренных службах, никакой паники в салоне после случившегося не было. Пассажиры не поняли, что произошло, так как самолет двигался с очень маленькой скоростью — около 10 километров в час.

Ранее представители авиаперевозчика «Россия» прокомментировали инцидент. По данным авиакомпании, причиной ЧП стали неблагоприятные метеорологические условия.
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