Житель Свердловской области признался в убийстве бывшей супруги ради «облегчения души»

Мужчина поведал, что задушил мать пятерых детей из ревности, а сознаться решил, потому что экс-супруга якобы стала «приходить» к нему во снах, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Отмечается, что изначально преступник прошел полиграф, отрицая, что имеет отношение к жестокой расправе, но затем изменил свои показания. Позже злоумышленник сам показал, где оставил тело покойной.