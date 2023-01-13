Житель Свердловской области признался в убийстве бывшей супруги ради «облегчения души»

Житель Свердловской области, обвиняемый в убийстве 36-летней экс-супруги, сознался в содеянном. По словам злоумышленника, он заявил о своей причастности к преступлению, чтобы «облегчить душу», сообщает региональное управление Следственного комитета России.
Мужчина поведал, что задушил мать пятерых детей из ревности, а сознаться решил, потому что экс-супруга якобы стала «приходить» к нему во снах, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Отмечается, что изначально преступник прошел полиграф, отрицая, что имеет отношение к жестокой расправе, но затем изменил свои показания. Позже злоумышленник сам показал, где оставил тело покойной.
Напомним, что жительница Свердловской области пропала в конце декабря 2022 года. В день трагедии женщина попросила своего бывшего мужа отвезти ее в Режевской район, где она намеревалась снять жилье. В пути экс-супруги поссорились, и 37-летний гражданин задушил многодетную мать. Труп жертвы преступник спрятал в ельнике.