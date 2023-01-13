Ростовский браконьер наловил рыбы на четыре миллиона рублей

Местный житель был задержан пограничным нарядом около села Петрушино Неклиновского района на береговой полосе Таганрогского залива Азовского моря в тот момент, когда выгружал свой улов из лодки в прицеп трактора. Среди его добычи выявлены пиленгасы, лещи, судаки, караси, тарань общей стоимостью более четырех миллионов рублей, сообщает Информационный портал города Шахты.