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Турчак назвал российскую прессу волнорезом вражеской пропаганды Запада

Политика
Турчак назвал российскую прессу волнорезом вражеской пропаганды Запада

Российские журналисты в современных условиях стали неким щитом, который не позволяет западной пропагандистской кампании разобщить жителей страны. Такое мнение высказал секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Депутат 13 января поздравил представителей прессы с Днем российской печати и выразил благодарность за то, что они создают правдивый контент о ходе спецоперации на Украине и лишают Запад возможности создать в стране хаос.

«В условиях информационной войны, огромного количества фейковых новостей наша пресса взяла на себя роль волнореза вражеской пропаганды», — приводит слова Турчака пресс-служба партии.

Ранее зампред СБ РФ Дмитрий Медведев также поздравил журналистов с их профессиональным праздником и поблагодарил за работу в зоне спецоперации.
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