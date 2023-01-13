Military Watch: Британия жестко подставит ВСУ отправкой танков Challenger 2 на Украину

Поставки на Украину британских танков Challenger 2 не соответствуют условиям, которые выдвигает киевское командование, что лишает смысла внешнюю поддержку, сообщает Military Watch.
Аналитики американского издания уверены, что Лондон жестко подставит ВСУ передачей своих бронемашин, которые слишком тяжелые для эксплуатации в Донбассе. Аналогичным образом обстоят дела с немецкими Leopard 2.
«Оба танка значительно тяжелее, чем те, которые в настоящее время использует ВСУ, и потребуют значительно больше топлива и обслуживания. Вес делает их менее подходящими для действий на узких дорогах или в городах», — сказано в статье.
Ситуация усугубляется отсутствие у машин автоматов заряжения. Это означает, что танки потребуют больше членов экипажа, нежели аналогичная техника советского образца.