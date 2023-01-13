Автора мультсериала «Рик и Морти» Джастина Ройланда обвинили в домашнем насилии

Экс-возлюбленная создателя популярного анимационного сериала «Рик и Морти» и главы выпустившей игру High on Life студии Squanch Games Джастина Ройланда обвинила его в домашнем насилии.
Как сообщает BBC News, Ройманду вменяют два пункта, а именно: нанесение телесных повреждений, а также незаконное лишение свободы с применением угроз, насилия, мошенничества или обмана.
Отмечается, что обвинение в отношении него было выдвинуто в мае 2020 года, после чего Ройланд вышел на свободу под залог в 50 тысяч долларов. Теперь ему запрещено приближаться к потерпевшей или оказывать на нее какое-либо давление. Срок действия этих ограничений — до октября 2023 года.