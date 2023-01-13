Администрация реки Замбези ввела нормы использования водных ресурсов

Хараре, 13 января. Зимбабвийско-замбийская администрация реки Замбези (ZRA) ужесточит правила использования вод озера Кариба, где установлена гидроэлектростанция, питающая два государства.
Исполнительный директор ZRA Муньярадзи Мунодавафа посетил ГЭС для оценки состояние плотины. По его словам, необходимо строго соблюдать технику безопасности и строительные нормы, чтобы восстановить прежний уровень воды без вреда для технического сооружения.
Мунодавафа добавил, что коммунальные службы Замбии и Зимбабве обязаны снизить выработку электроэнергии. Оба государства получат не более 500 МВт до конца января, что в два раза меньше прежних мощностей.
Однако подобные ограничения вызывают критическую нехватку энергии в Замбии и Зимбабве. Власти в Лусаке собрали экстренное совещание на фоне образовавшегося кризиса.
Президент Хакаинде Хичилема обратился к главам коммунальных ведомств, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. ГЭС «Кариба» является одним из основных источников электричества в стране, поэтому снижение нагрузки влечет за собой веерные отключения по всей республики.
Еще в конце ноября администрация реки Замбези потребовала остановить генераторы на плотине из-за нехватки воды до января 2023 года. Представители Зимбабве заявили, что попытаются сделать все возможное, чтобы решить кризис.