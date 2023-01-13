Диетолог Калинина перечислила полезные для здоровья глаз продукты

Сохранить здоровье глаз помогут такие продукты, как фисташки, петрушка и болгарский перец, заявила врач-эндокринолог, диетолог Ирина Калинина.
В беседе с «Москвой 24» Калинина отметила, что глаза от заболеваний и возрастных изменений защищают лютеин, зеаксантин и мезо-зеаксантин. Все эти вещества относятся к группе каротиноидов — пигментов, которые не синтезируются в организме сами по себе. Их запасы можно пополнить лишь с помощью витаминных комплексов или определенных продуктов.
Особенно пристально присмотреться к своему рациону Калинина рекомендует людям, которым приходиться долго сидеть за компьютером или смартфоном. По словам диетолога, излучаемый экранами синий цвет повреждает клетки сетчатки глаз. Защитить их способны уже упомянутые мезо-зеаксантин, лютеин и зеаксантин, добавила эксперт.