Диетолог Калинина перечислила полезные для здоровья глаз продукты

В беседе с «Москвой 24» Калинина отметила, что глаза от заболеваний и возрастных изменений защищают лютеин, зеаксантин и мезо-зеаксантин. Все эти вещества относятся к группе каротиноидов — пигментов, которые не синтезируются в организме сами по себе. Их запасы можно пополнить лишь с помощью витаминных комплексов или определенных продуктов.