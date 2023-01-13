Защитник «Баффало» Любушкин считает погоню Овечкина за Гретцки темой номер один в США

Защитник «Баффало Сейбрз» Илья Любушкин признался, что для американцев тема с погоней Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) является номером один. Каждый гол 37-летнего форварда показывают на местном телевидении.