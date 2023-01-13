«ФАН повсюду»: даст ли Лондон Киеву танки Challenger 2

Автор Telegram-канала «Старушка Англия» рассуждает о возможных поставках боевых машин из Великобритании.
Сразу несколько государств НАТО рассматривают возможность передачи Вооруженным силам Украины боевых танков западного производства. Позиция Великобритании по данному вопросу с существенно изменилась с весны 2022 года. Раньше Европа снабжала ВСУ танками советского производства, замещая резерв западными моделями — так, полякам были обещаны британские танки Challenger 2 взамен поставленных на Украину Т-72. Однако на этой неделе Лондон впервые задумался об отправке своих танков украинцам.
О намерениях британского правительства в новом подкасте «ФАН повсюду» с автором Telegram-канала «Старушка Англия».
В выпуске:
— обсудим, могут ли британские танки повлиять на ход конфликта на Украине;
— рассмотрим боевые возможности, сильные и слабые стороны «Челленджера»;
— вспомним, в каких вооруженных конфликтах использовался британский танк;
— оценим развитие военного сотрудничества Великобритании с Японией;
— поговорим об обострении в британо-китайских отношениях;
— и оценим, как Лондон готовит британский бизнес к изменению международных отношений
Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.Музыке, ВК-подкастах, а также в мобильных приложениях.