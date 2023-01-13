«ФАН повсюду»: даст ли Лондон Киеву танки Challenger 2

Сразу несколько государств НАТО рассматривают возможность передачи Вооруженным силам Украины боевых танков западного производства. Позиция Великобритании по данному вопросу с существенно изменилась с весны 2022 года. Раньше Европа снабжала ВСУ танками советского производства, замещая резерв западными моделями — так, полякам были обещаны британские танки Challenger 2 взамен поставленных на Украину Т-72. Однако на этой неделе Лондон впервые задумался об отправке своих танков украинцам.