В Адыгее благоустроят 30 дворовых территорий

Главный специалист-эксперт отдела реформирования ЖКХ минстроя Адыгеи Анна Карева рассказала о планах работы в 2023 году.
По словам Каревой, в наступившем году поставлена задача благоустроить в общей сложности 30 дворовых и не менее десятка общественных территорий. Как раз сейчас уже проходят процедуры конкурсных отборов подрядных организаций на проведение работ по обустройству дворовых территорий, сообщает «Адыгея Сегодня».
Планируется использовать прошлогодний опыт по проведению голосования на портале «Госуслуги», чтобы выбрать общественные территории, которые необходимо благоустроить в первую очередь. Голосование начнется в апреле текущего года.