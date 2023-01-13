В Адыгее благоустроят 30 дворовых территорий

По словам Каревой, в наступившем году поставлена задача благоустроить в общей сложности 30 дворовых и не менее десятка общественных территорий. Как раз сейчас уже проходят процедуры конкурсных отборов подрядных организаций на проведение работ по обустройству дворовых территорий, сообщает «Адыгея Сегодня».