Экс-президент Кении провел переговоры с представителями группировки «Движение 23 марта»

Стороны договорились продолжить вывод сил незаконного вооруженного формирования с территории провинции Северное Киву на востоке ДРК. Переговоры состоялись по инициативе лидеров боевиков, которые попросили посредника по установлению мира от Восточноафриканского сообщества о диалоге.