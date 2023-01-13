Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Экс-президент Кении провел переговоры с представителями группировки «Движение 23 марта»

Весь мир
Экс-президент Кении провел переговоры с представителями группировки «Движение 23 марта»

Найроби, 13 января. Бывший кенийский президент Ухуру Кениата встретился с лидерами конголезской радикальной группировки «Движение 23 марта» (М23) в городе Момбаса на юге Кении. Об этом сообщило издание East African.

Стороны договорились продолжить вывод сил незаконного вооруженного формирования с территории провинции Северное Киву на востоке ДРК. Переговоры состоялись по инициативе лидеров боевиков, которые попросили посредника по установлению мира от Восточноафриканского сообщества о диалоге.

По итогам встречи участники подписали коммюнике о намерениях разрешить конфликт мирным путем. Представители М23 согласились сотрудничать с контингентами стран региона.

Кенийский посредник выразил удовлетворение результатами переговоров. По его словам, с помощью диалога стороны достигли прогресса в достижении стабильности и безопасности на территории восточной части ДРК.

Ранее силы М23 оставили позиции в поселке Румангабо миротворцам Африканского союза (АС). Процесс состоялся в рамках соглашения о прекращении огня, подписанного в ангольской Луанде.
Военкоры ФАН
Лучшие в аду