«Народный фронт» доставил около 413 тонн новогодних подарков для бойцов в зоне СВО

Россияне пожертвовали более 100 миллионов рублей проекту «Все для победы», что позволило волонтерам поздравить участников специальной военной операции на Украине с Новым годом. Об этом сообщили в пресс-службе «Народного фронта».
Крупнейшим из всех стал сбор «Новогодний». В его рамках российским бойцам передали более 50 автомобилей, 100 квадрокоптеров, 250 прицелов, тактические наушники, мобильные бани и противодронные ружья. Общий вес праздничного груза от региональных отделений «Народного фронта» составил 413 тонн.
Специальный сбор был объявлен и для помощи медицинским специалистам, работающим в зоне проведения специальной военной операции. На собранные средства волонтеры закупили шесть мобильных аппаратов УЗИ и другое необходимое врачам оборудование и расходные материалы.