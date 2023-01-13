Глыба льда слетела с крыши мчавшейся по трассе фуры и едва не убила семью под Костромой

Глыба льда слетела с крыши фуры, мчавшейся по трассе в Костромской области, и пробила лобовое стекло Toyota, которая ехала по полосе встречного движения. В результате инцидента едва не погибла семья, находившаяся в салоне автомобиля, пишет Telegram-канал Shot.
Все случилось в Кадыйском районе. Установлено, что в японской иномарке, следовавшей в Кострому, ехала семья из пяти человек — родители и трое детей. Глава семейства был за рулем.
Разлетевшееся от удара льдины стекло попало в мужчину и его трехлетнюю дочь. Водителю рассекло голову, а ребенку — лицо. В результате инцидента на трассе больше никто не пострадал. Правоохранители выясняют все обстоятельства и детали ЧП.