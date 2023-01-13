Newsweek: скандал с секретными документами Байдена сыграет на руку Трампу

Скандал, который разразился в США с участием главы Белого дома Джо Байдена, сыграет на руку бывшему американскому лидеру Дональду Трампу. Такое мнение высказал журналист Алан Дершовиц в статье для Newsweek.
Напомним, что не так давно в офисе Байдена в Вашингтоне, а также в одном из его гаражей были обнаружены конфиденциальные документы. При этом ранее в аналогичной ситуации оказался его предшественник Дональд Трамп. Дершовиц уверен, что если генпрокуратура не сможет найти отличия между этими историями, то в обществе ее осудят за двойные стандарты.
«Сейчас крайне маловероятно, что кто-либо — республиканец или демократ — после ухода со своего поста будет привлечен к ответственности за ненадлежащее обращение с секретной информацией», — отметил автор.
Ранее сообщалось, что республиканцы намерены привлечь Байдена к ответственности за хранение секретной документации.