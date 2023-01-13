Newsweek: скандал с секретными документами Байдена сыграет на руку Трампу

Напомним, что не так давно в офисе Байдена в Вашингтоне, а также в одном из его гаражей были обнаружены конфиденциальные документы. При этом ранее в аналогичной ситуации оказался его предшественник Дональд Трамп. Дершовиц уверен, что если генпрокуратура не сможет найти отличия между этими историями, то в обществе ее осудят за двойные стандарты.