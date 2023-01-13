Власти Мали организовали саммит по процессу принятия новой конституции

Бамако, 13 января. Власти Мали организовали саммит по проекту новой конституции, подготовке референдума и предстоящим выборам.
Заседание возглавил министр государственной службы Абдулай Маига. Встреча состоялась в учебном центре территориальных образований города Кати на юге страны. К дискуссии присоединились представители более 30 политических движений и общественные деятели.
Сторонники партии «Союз за демократию и республику» (URD) призвали присутствующих к консенсусу. Председатель Гуаньон Кулибали рекомендовал привлечь большее число избирателей к обсуждению поправок в документе.
Министр Абдулай Маига принял к сведению предложения делегатов. Он заверил, что Независимая комиссия по управлению выборами (AIGE) учтет высказанные рекомендации при подготовке референдума.
Ранее власти Мали огласили график предстоящего плебисцита. Принятие нового основного закона страны запланировано на май. Президентская кампания состоится в начале 2023 года и пройдет в два тура.