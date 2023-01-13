Политолог Марков объяснил, почему ВСУ невыгодно наносить удары по территории Белоруссии

Удары по территории Белоруссии для украинских военных являются серьезным риском, заявил политолог Сергей Марков.
В комментарии для портала Lenta.ru он уточнил, что в результате подобного рода провокаций ВСУ рискуют открыть второй фронт, вынудив белорусскую армию предпринимать ответные меры.
«ВСУ наносить удар по Белоруссии было бы очень невыгодно, ведь это будет означать включение и белорусских войск, и белорусской территории, что резко удлинит линию фронта. С этим Украине справиться уже будет непросто», — сказал собеседник журналистов.
Марков также оценил позицию Минска в сложившейся ситуации. Он не желает ввязываться в конфликт, однако, на фоне концентрации украинских войск у границ Белоруссии, опасается обстрелов.