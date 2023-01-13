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Политолог Марков объяснил, почему ВСУ невыгодно наносить удары по территории Белоруссии

Армия
Политолог Марков объяснил, почему ВСУ невыгодно наносить удары по территории Белоруссии

Удары по территории Белоруссии для украинских военных являются серьезным риском, заявил политолог Сергей Марков.

В комментарии для портала Lenta.ru он уточнил, что в результате подобного рода провокаций ВСУ рискуют открыть второй фронт, вынудив белорусскую армию предпринимать ответные меры.

«ВСУ наносить удар по Белоруссии было бы очень невыгодно, ведь это будет означать включение и белорусских войск, и белорусской территории, что резко удлинит линию фронта. С этим Украине справиться уже будет непросто», — сказал собеседник журналистов.

Марков также оценил позицию Минска в сложившейся ситуации. Он не желает ввязываться в конфликт, однако, на фоне концентрации украинских войск у границ Белоруссии, опасается обстрелов.
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