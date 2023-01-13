Рейс из Магнитогорска в московский Шереметьево задержали почти на четыре часа

Пассажиров предупредили о задержке рейса 6294 по маршруту Магнитогорск — Москва авиакомпании «Россия».
Люди должны были вылететь из Магнитогорска в московский Шереметьево 13 января в 13:10, однако время отправки самолета перенесли. Теперь планируемое время вылета — сегодня в 17:00.
На данный момент зарегистрированные пассажиры находятся в аэропорту. Оказание пассажирам всех необходимых услуг находится на контроле Карталинской транспортной прокуратуры.
Аэропорт Пулково в Петербурге, тем временем, отправляет самолеты на запасные аэродромы из-за сильного бокового ветра. Сама воздушная гавань продолжает работать в штатном режиме.