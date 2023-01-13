Проблема приучения щенка к лотку имеет решение

Эксперты назвали несколько способов приучить щенка ходить в туалет в определенное для этого место.
Важно помнить, что оптимальных результатов по приучению щенка к туалету можно добиться, если питомцу исполнилось не более четырех-пяти месяцев. Чем взрослее собака, тем труднее будет выполнить эту задачу. Хозяину щенка необходимо набраться терпения, сообщает Сибкрай.ru.
Знатоки советуют поощрять питомца каждый раз как он воспользуется лотком по назначению.Существует специальный спрей, который благодаря специфическому аромату привлечет внимание щенка к лотку и выработает у него привычку пользоваться им.