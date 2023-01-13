Проблема приучения щенка к лотку имеет решение

Важно помнить, что оптимальных результатов по приучению щенка к туалету можно добиться, если питомцу исполнилось не более четырех-пяти месяцев. Чем взрослее собака, тем труднее будет выполнить эту задачу. Хозяину щенка необходимо набраться терпения, сообщает Сибкрай.ru.