Певица Пинк заявила, что смерть дочери Пресли ранила ее сердце

Певица Пинк убита горем: ее близкая подруга Лиза Мари Пресли умерла в возрасте 54 лет. Звезда заявила, что уход артистки из жизни ранил ее сердце.
Исполнительница принесла соболезнования родным и близким подруги в социальных сетях. Она вспомнила о прекрасных временах с дочерью короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. По ее словам, женщина была смешной, талантливой, остроумной, щедрой и любящей.
«Мое сердце разрывается за тебя, твою прекрасную семью и твоих детей. Сегодня мир потерял редкий драгоценный камень», — написала звезда.
Пинк принимала участие в записи песни Shine, которая вошла во второй альбом Пресли. Это было в 2005 году. С этого момента артистки стали подругами.
Пресли ушла из жизни 12 января, не дожив до своего 55-летия три недели. Что стало причиной смерти, пока остается неизвестным.