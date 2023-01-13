Новая группа бывших заключенных из ЧВК «Вагнер» вернулась домой с фронта

Очередная группа экс-заключенных, успешно завершивших контракт в ЧВК «Вагнер», вернулась из Донбасса. В беседе с корреспондентом ФАН «музыканты» рассказали об участии в боевых действиях и поделились планами на будущее.
Добровольцы получили помилование, ранее их наградили медалями «За отвагу». Благодаря вступлению в «оркестр» мужчины не только искупили свою вину перед Отечеством, но и изменили жизненные ориентиры, получив шанс стать настоящими героями.
«У меня все удалось. Получил помилование, почистил биографию, награды получил. В принципе все, о чем я думал, достигнуто в полном объеме… Первым делом надо отдохнуть, вылечиться и восстановиться», — рассказал один из «вагнеровцев».
Рассуждая насчет планов на будущее, другой член «оркестра» отметил, что время все расставит по своим местам. При этом боец заверил, что если понадобится помощь, то он непременно вновь окажется на передовой.
Завершившие контракт защитники Донбасса поблагодарили руководство ЧВК «Вагнер» за шанс начать жизнь с чистого листа и обретение настоящей семьи. Многие из экс-заключенных планируют вернуться на фронт уже в ближайшее время.
«Окопы будут сниться и до сих пор снятся. Все ребята говорят: во снах бои провожу. Через две недели обратно уже поеду. Замечательная работа. Нашел себя, семью, товарищей, друзей. Отличное руководство», — поделился своими впечатлениями доброволец с позывным Рич.
Спецборт доставил защитников Донбасса из зоны СВО в Москву. После этого мужчины отправились домой на заслуженный отдых. Добровольцы из числа бывших заключенных попрощались со своими сослуживцами. Вероятно, они еще увидятся в штабе ЧВК «Вагнер».
«Я очень счастлив и очень рад, что так получилось. [Для меня] война закончилась пока что, но я останусь дальше. Всем удачи, всем здоровья! С Новым годом!» — воскликнул один из «вагнеровцев».
Это уже третья группа бывших заключенных, успешно выполнивших все условия контракта и вернувшихся домой. Ранее предприниматель Евгений Пригожин призвал «музыкантов» с тюремным прошлым «держать себя в руках» и избегать соблазнов. При этом бизнесмен подчеркнул, что двери для возвращения в ЧВК «Вагнер» всегда открыты.