Новая группа бывших заключенных из ЧВК «Вагнер» вернулась домой с фронта

Это уже третья группа бывших заключенных, успешно выполнивших все условия контракта и вернувшихся домой. Ранее предприниматель Евгений Пригожин призвал «музыкантов» с тюремным прошлым «держать себя в руках» и избегать соблазнов. При этом бизнесмен подчеркнул, что двери для возвращения в ЧВК «Вагнер» всегда открыты.