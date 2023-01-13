Россияне с онкологией пожаловались на методы лечения «волшебного» врача Раевского

Пациентов с онкологией возмутил лечащий рак мантрами доктор Дмитрий Раевский. Они готовят против медика коллективный иск.
С помощью тибетских мантр и заклинаний он обещал избавить людей от болезней, в частности, неизлечимых. Отчаявшиеся пациенты отдавали последнее в надежде на спасение.
При этом сеть клиник Раевского имеет лицензию и работает абсолютно легально. Компания зарегистрирована на Глеба Александрова. Это настоящее имя Раевского, которое он сменил после скандала, передает ren.tv.
По словам пациентов, сложные заболевания мужчина обещал излечить обычными прикосновениями. При этом за сеансы они отдавали крупные суммы денег.