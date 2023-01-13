Эксперты спрогнозировали балансирующую стоимость нефти в РФ на фоне западных ограничений

В Sinara Research говорят о сокращении добычи нефти в РФ на 0,6 млн баррелей, до 10,2 млн баррелей в сутки, что негативно отразится на российском госбюджете. В «Ренессанс Капитал» считают, что, несмотря на все сложности, нефтегазовый доход в бюджет России составит 10 трлн рублей, и эта сумма превышает средний показатель в 8 трлн рублей.