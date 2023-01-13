Эксперты спрогнозировали балансирующую стоимость нефти в РФ на фоне западных ограничений

На фоне введенных Западом ценовых ограничений на российскую нефть ее стоимость в портах РФ составила 38 долларов за баррель. Также фиксировались проблемы с транспортировкой ресурса в необходимом объеме. Аналитики разошлись во мнении касательно балансирующей стоимости черного золота на мировых рынках, уровня нефтедобычи в России и бюджета страны в 2023 году, передает РБК.
Балансирующая стоимости нефти — это цена ресурса, при которой доходы бюджета государства равны расходам. Экономисты «Альфа-банка» прогнозируют данный показатель на уровне 101 доллара за баррель, а без выплат «Газпрома» — 115 долларов, что, по их словам, является риском для бюджета страны.
В «Локо-Инвест» не считают, что прогнозы на сегодняшний день уместны, так как в 2023 году в сфере нефтедобычи и продажи нефти и газа слишком много неопределенности.
В Sinara Research говорят о сокращении добычи нефти в РФ на 0,6 млн баррелей, до 10,2 млн баррелей в сутки, что негативно отразится на российском госбюджете. В «Ренессанс Капитал» считают, что, несмотря на все сложности, нефтегазовый доход в бюджет России составит 10 трлн рублей, и эта сумма превышает средний показатель в 8 трлн рублей.
При этом российские власти поддерживают развитие сферы геологоразведочных работ по поиску нефти и газа. Так, новые месторождения ресурсов будут искать в Калмыкии, сообщает «ФедералПресс».