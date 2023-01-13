Петербуржцы отправили через «Новогоднюю почту» более 50 тысяч открыток с поздравлениями

Итоги работы «Новогодней почты» подвели в Петербурге. Оказалось, что за 12 предпраздничных дней горожане отправили 50 762 открытки.
Проект организован газетой «Петербургский дневник» при содействии «Почты России» и компании «Газпром». «Новогодняя почта» работала на Дворцовой площади с 19 по 30 декабря.
Такой возможностью воспользовались и многие известные жители Северной столицы. Например, председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский поздравил с Новым годом девочку из Мариуполя.
Разлетевшиеся по всей России открытки были по-настоящему авторскими. Их нарисовали юные художники города на Неве, а иллюстрации выбирали с помощью открытого голосования среди 350 работ.