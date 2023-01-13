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Петербуржцы отправили через «Новогоднюю почту» более 50 тысяч открыток с поздравлениями

Общество
Петербуржцы отправили через «Новогоднюю почту» более 50 тысяч открыток с поздравлениями

Итоги работы «Новогодней почты» подвели в Петербурге. Оказалось, что за 12 предпраздничных дней горожане отправили 50 762 открытки.

Проект организован газетой «Петербургский дневник» при содействии «Почты России» и компании «Газпром». «Новогодняя почта» работала на Дворцовой площади с 19 по 30 декабря.

Такой возможностью воспользовались и многие известные жители Северной столицы. Например, председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский поздравил с Новым годом девочку из Мариуполя.

Разлетевшиеся по всей России открытки были по-настоящему авторскими. Их нарисовали юные художники города на Неве, а иллюстрации выбирали с помощью открытого голосования среди 350 работ.
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