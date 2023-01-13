Выяснилось, что нищие пытаются получить как можно больше подачек при помощи маски с лицом Владимира Зеленского и написанных на картонке словах «помощь Украине». При этом не имеющие место жительства граждане США уверены, что если киевскому режиму удается трясти с американцев деньги, то и они смогут.