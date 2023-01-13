Даже американские бездомные нашли способ, как извлечь свою выгоду из украинского кризиса. Президент Украины Владимир Зеленский тоже внес свою лепту в этот процесс.
Выяснилось, что нищие пытаются получить как можно больше подачек при помощи маски с лицом Владимира Зеленского и написанных на картонке словах «помощь Украине». При этом не имеющие место жительства граждане США уверены, что если киевскому режиму удается трясти с американцев деньги, то и они смогут.
Напомним, что 21 декабря украинский лидер совершил рабочий визит в Вашингтон. После этого американский конгресс выделил Киеву новый пакет помощи в размере около двух миллиардов долларов.