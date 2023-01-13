«Краснодар» отказался от контрольной игры с болгарским «Левски» в ОАЭ

Южане должны были сыграть против «Левски» 17 января в Дубае. Фанаты софийского клуба потребовали от футболистов своей команды не выходить на матч против российского коллектива. Затем местные журналисты сообщали, что игроки «Левски» готовы устроить провокацию, появившись на газоне с флагами Украины.