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«Краснодар» отказался от контрольной игры с болгарским «Левски» в ОАЭ

Спорт
«Краснодар» отказался от контрольной игры с болгарским «Левски» в ОАЭ

«Краснодар» решил отказаться от проведения контрольного матча против «Левски» на первом учебно-тренировочном сборе в ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба «быков».

Южане должны были сыграть против «Левски» 17 января в Дубае. Фанаты софийского клуба потребовали от футболистов своей команды не выходить на матч против российского коллектива. Затем местные журналисты сообщали, что игроки «Левски» готовы устроить провокацию, появившись на газоне с флагами Украины.

Напомним, «Краснодар» после 17 туров занимает промежуточное восьмое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Южане набрали 25 очков. Ближайший матч «Краснодар» проведет в рамках плей-офф Кубка России. Соперником «быков» станет московский ЦСКА. Встреча состоится 23 февраля на «ВЭБ-Арене».
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