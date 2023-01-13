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Shukan Gendai: в НАТО боятся колоссальной разрушительной силы российских ракет «Сармат»

Армия
Shukan Gendai: в НАТО боятся колоссальной разрушительной силы российских ракет «Сармат»

Страны НАТО считают российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» «зверски разрушительным». Об этом говорится в публикации японской газеты Shukan Gendai.

Автор материала подчеркивает, что Североатлантический альянс присвоил «Сармату» кодовое название «Сатана-2». При этом западные военные называют новую российскую ракету «оружием дьявола».

«Америка и другие страны Североатлантического альянса считают его зверски разрушительным оружием», — пишет автор статьи.

Напомним, первый пуск «Сармата» состоялся в апреле прошлого года. В настоящее время осуществляется серийное производство этих ракет.

В декабре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил о начале работ по развертыванию межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат». При этом он подчеркнул, что новое вооружение способно преодолеть любую систему противоракетной обороны.

Кроме того, продолжается перевооружение ВС РФ на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Авангард» и комплексы «Ярс». Кроме того, начались серийные поставки гиперзвуковой ракеты «Циркон» в ВМФ РФ.
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