Shukan Gendai: в НАТО боятся колоссальной разрушительной силы российских ракет «Сармат»

В декабре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил о начале работ по развертыванию межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат». При этом он подчеркнул, что новое вооружение способно преодолеть любую систему противоракетной обороны.