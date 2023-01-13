Центры по подготовке операторов беспилотников работают в Донбассе

Александр Сладков посетил один из центров по подготовке операторов БПЛА, где пообщался с Сергеем Паршиковым, организатором учебной площадки. Здесь тренируют операторов «дронов-истребителей», «дронов-бомбардировщиков», «дронов-разведчиков», а также «охотников» за вражескими беспилотниками в небе.
Сергей Паршиков с позывным «Лыня» уверен, что ближайшее время необходимо подготовить тысячи таких операторов, «чтобы ответить на готовящуюся «дроновую» войну Украины».
«Мы вырабатываем технологию, методику, вырабатываем технологию радиоуправления сигналов, у нас достаточно большой коллектив, мы пытаемся собрать всех пилотов с нашей армии, чтобы их вместе обучить по одной методике — выполнять успешно задачи по применению дронов», — рассказал Сергей Паршиков.
Напомним, Центр подготовки операторов БПЛА сформировали также в Тульской области. Здесь проходят подготовку операторы беспилотников подразделений Минобороны РФ и других силовых структур, принимающих участие в СВО.