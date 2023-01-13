Центры по подготовке операторов беспилотников работают в Донбассе

Александр Сладков посетил один из центров по подготовке операторов БПЛА, где пообщался с Сергеем Паршиковым, организатором учебной площадки. Здесь тренируют операторов «дронов-истребителей», «дронов-бомбардировщиков», «дронов-разведчиков», а также «охотников» за вражескими беспилотниками в небе.