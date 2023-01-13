Налоговая заблокировала счета рекламной компании Ксении Собчак

Журналистка Ксения Собчак владеет рекламной фирмой «Лидерс» и PR-агентством June and July. Телеведущая не платит налоги с прибыли от своего бизнеса, за что поплатилась блокировкой счетов.
Собчак владеет 51% каждой рекламной фирмы. Сумма долга перед налоговой компаний журналистки превысила 480 тысяч рублей. В связи с этим, еще в сентябре на счета компаний были наложены ограничения. Блокировка не снята до сих пор.
Как сообщает RT, в 2021-2022 годах обе компании недоплатили в бюджет 484 тысячи рублей налогов, включая пени. 34 тысячи рублей были аннулированы, так как налоговая не смогла найти имущество ООО «Джун Энд Джулай», на которое можно было обратить взыскание. При этом выручка компании в 2021 году составила 38 млн рублей.