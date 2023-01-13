Налоговая заблокировала счета рекламной компании Ксении Собчак

Как сообщает RT, в 2021-2022 годах обе компании недоплатили в бюджет 484 тысячи рублей налогов, включая пени. 34 тысячи рублей были аннулированы, так как налоговая не смогла найти имущество ООО «Джун Энд Джулай», на которое можно было обратить взыскание. При этом выручка компании в 2021 году составила 38 млн рублей.