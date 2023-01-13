Аналитики Sohu назвали российский пистолет-пулемет ПП-2000 «настоящим крушителем»

Российский пистолет-пулемет ПП-2000 является «настоящим крушителем» благодаря своей простоте, надежности и высокой огневой мощи. Такое мнение высказали авторы издания Sohu.
Китайские обозреватели отметили, что изначально пистолет разрабатывался как личное оружие самообороны для военнослужащих. Однако в последствии он был модернизирован для применения бойцами спецназа в ходе штурмовых операций, передает «ПолитРоссия».
«С магазином на 44 патрона этот пистолет-пулемет обладает большой огневой мощью. Настоящий крушитель», – уточнили журналисты.
Также военные эксперты подчеркнули, что российским специалистам удалось создать компактный пистолет-пулемет, который обладает дополнительной рукояткой с монтажным пазом для установки тактического фонаря и прицела.
«На этот пистолет можно установить некоторые оптические приборы, например, коллиматор. При этом эффективная дальность стрельбы ПП – целых сто метров», — констатировали в Sohu.
Кроме этого, длинный спусковой крючок позволяет использовать оружие даже в толстых перчатках.