Режиссеру «Перл-Харбор» Майклу Бэю предъявили обвинение в убийстве голубя

Итальянские прокуроры предъявили обвинение в убийстве птицы известному режиссеру Майклу Бэю. Как пишет TMZ, инцидент произошел еще в 2018 году на съемках фильма «Призрачная шестерка».
По некоторым данным, голубя убило тележкой, когда Бэй находится на съемках в Риме, где незаконно причинил вред диким птицам. Как сообщили в прокуратуре, инцидент попал в объектив камеры очевидца, который сообщил обо всем в полицию.
Согласно предъявленному обвинению, Бэй не сам навредил птице, но, так как он был режиссером, то несет ответственность за случившееся. Фигурант несколько раз пытался закрыть дело, но прокуроры продолжали настаивать на обвинениях.